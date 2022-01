Juventus/Napoli e Covid: sembra davvero una maledizione

Sembra un’autentica maledizione. Scrivi Juventus/Napoli e leggi Covid. Il 3 ottobre 2020 la Asl di Napoli bloccò la trasferta ritenendo che gli azzurri dovessero essere messi in quarantena. Da quel momento l’iter lunghissimo, anche un po’ ridicolo, fino a quando due mesi e mezzo dopo, il Collegio di garanzia del Coni diede ragione al Napoli e stabilì un evidente principio giuridico: i protocolli della Figc non reggono di fronte a una decisione dell’autorità sanitaria locale. Quindi, sconfitta a tavolino annullata e partita riprogrammata. In pratica la partita d’andata si giocò dopo quella di ritorno. La prossima visto il calendario dovrebbe aprire il girone di ritorno e disputarsi domenica, 6 gennaio. Quella della passata stagione, una partita maledetta. E questa, con i casi Covid emersi per il Napoli durante la sosta natalizia, come sarà?

Fonte: Il Mattino.it