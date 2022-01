Incocciati, ex Napoli: “Insigne? Non è più giovanissimo, ci penserà”

Beppe Incocciati, opinionista ed ex giocatore azzurro, è intervenuto su Tuttomercatoweb.com, ecco le sue parole: “Insigne? Se sono vere le cifre di cui si parla, inevitabilmente scuotono e fanno riflettere gli interessati. Purtroppo oggi la modernità conosce quasi esclusivamente la via del denaro e riconosco che anch’io avrei dei dubbi nella sua posizione, anche se in effetti sei in una squadra che ti ha cresciuto e ti ha dato tanto. Se poi il Napoli non ha la forza per mantenere un livello di offerta a cui sinceramente pochi possono arrivare, bisogna prenderne atto. Insigne non è più giovanissimo e ci penserà”.