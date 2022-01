Gennaio-dicembre 2021, l’annus horribilis di Osimhen: nuova data per la Tac

Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa D’ Africa, ieri è stato reso ufficiale. Il calciatore, positivo al Covid, resterà in Nigeria. Per lui, purtroppo, si tratta di Covid-bis, a conclusione di un altro anno davvero sfortunato: il 1° gennaio 2021, dopo un party di compleanno piuttosto open in Nigeria, era rientrato a Napoli positivo; a seguire, trauma cranico il 21 febbraio a Bergamo con l’Atalanta e poi, il 21 novembre a Milano con l’Inter, una ventina di fratture scomposte sul lato sinistro del viso. Il secondo contagio a distanza di 363 giorni, e con tanto di vaccino, è insomma l’epilogo peggiore possibile. Fortuna che non abbia sintomi, come dichiarato nel comunicato diffuso ieri mattina dal Napoli. Il nuovo check-up e la nuova Tac a cui il calciatore verrà sottoposto, saranno programmati al momento della negativizzazione.