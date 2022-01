Gennaio azzurro, si parte con il botto: tutti gli appuntamenti

Giovedì si ritorna in campo. La conclusione del 2021 non è stata per nulla soddisfacente in casa Napoli, quindi adesso c’è un mese di gennaio che deve servire da rilancio. Inutile dire che si partirà con il botto. Questo il percorso del primo mese dell’ anno azzurro:

PROGRAMMA GARE GENNAIO

Giovedì 6 gennaio (Serie A) – Juventus-Napoli

Domenica 9 gennaio (Serie A) – Napoli-Sampdoria

Mercoledì 12 gennaio (Coppa Italia) – Napoli-Fiorentina

Domenica 16 gennaio (Serie A) – Bologna-Napoli

Domenica 23 gennaio (Serie A) – Napoli-Salernitana