Del Genio, giornalista: “Tuanzebe? Ha grandi mezzi fisici, buona tecnica”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Conosco bene Tuanzebe, seguo con particolare attenzione il campionato inglese. E’ un calciatore dai grandi mezzi fisici, buona tecnica, ma a volte perde la concentrazione. Un po’ come Koulibaly, ma ovviamente quest’ultimo è di un livello altissimo, il migliore in circolazione. Ad ogni modo il Napoli deve prendere il difensore quanto prima, non può permettersi di rimanere così per tutto il mese di gennaio”.