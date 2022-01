Mercato Napoli – Antonelli: “Tuanzebe e Doekhi, due nomi importanti, ma non l’ideale”

Stefano Antonelli, operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, in particolare soffermandosi sul mercato del Napoli. “Tuanzebe e Doekhi? Tendenzialmente a gennaio si fa sempre il solito discorso: preferisco prenderlo in Italia, dev’essere subito pronto. Siccome in questi due ruoli non ce ne sono per il Napoli, sicuramente sono due nomi importanti. Da qui a dire che sono l’ideale però ce ne passa. Arrivare a Napoli ed entrare anche in sintonia con il sistema è difficile, anche se arrivasse stanotte mi sembrerebbe strano che il nuovo difensore possa giocare con la Juventus. Il Napoli affronterà la Juve con l’organico attuale, questo mi sento di dire. Non ho dubbi su questo. Ci sono tempi, automatismi. Normale che invece, per dire, se prendesse ad esempio Milenkovic giocherebbe subito”.