Brambati, ex calciatore: “Il Napoli meriterebbe lo scudetto per Maradona”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è intervenuto su TMW Radio, ecco le sue parole: “Delusione di quest’ anno? La dirigenza della Juventus, sotto tanti punti di vista. La partenza di Ronaldo e il loro silenzio, la Superlega fatta nei temi e nei modi sbagliati. La Juve, come l’abbiamo elogiata negli anni passati oggi è una delusione, non solo per i tifosi della Juve. Nel 2022 vorrei vedere o il Napoli o l’Atalanta campione d’Italia, perché il calcio italiano ha bisogno di una ventata nuova. Napoli, per il fatto che è venuto a mancare lo scorso anno Maradona, meriterebbe qualcosa e ha voglia di un successo”.