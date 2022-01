Axel Tuanzebe in dirittura di arrivo: conosciamolo meglio

Axel Tuanzebe verso Napoli. La conclusione dell’ affare appare davvero concluso. Il calciatore del Manchester United, in prestito all’Aston Villa, squadre della Premier League Inglese è un classe 1997. Axel ha solo 24 anni, ed è cresciuto nelle giovanili dello United.

Zona di gioco

Axel è un difensore centrale di destra, ma all’occorrenza può adattarsi a giocare anche a sinistra. E’ più un difensore di marcatura che di copertura, infatti dai grafici si nota che in alcune situazioni non è statico ma dinamico; ciò gli viene chiesto per seguire a uomo in alcune situazioni l’avversario. Ma sa adattarsi anche alla fase più “statica” e restare nel proprio ruolo. E’ abbastanza versatile, infatti può giocare anche da terzino destro o sinistro all’occorrenza, data la sua velocità. Potrebbe essere schierato anche come mediano davanti la difesa in alcune situazioni di gioco, per dare centimetri; ha una discreta tecnica con i piedi ed è bravo nell’uscire palla al piede dalla difesa, proprio quello che Spalletti chiedeva già in preparazione ai difensori centrali.

Confronto con Rrahmani

Tuanzebe sembrerebbe essere un buon sostituto, o alternativa a Rrahmani; quest’ultimo infatti non ha velocità e buoni piedi, mentre è migliore in contrasti e colpi di testa. Con la differenza che il difensore azzurro ha 4 anni in più e circa 7/8 cm in più rispetto al difensore Inglese. Dalle statistiche fino ad oggi sembrerebbero due calciatori molto simili, seppur vero che Axel l’ultima partita intera l’ha giocata agli inizi di novembre; infatti il calciatore non sembrerebbe più rientrare nei piani dell’allenatore Steven Gerrard, che lo ha relegato in panchina per due mesi.

Conclusioni sull’approfondimento

Il valore attuale del calciatore sembrerebbe essere intorno agli 8 milioni, ma il Napoli lo vorrebbe in prestito senza clausole per eventuali riscatti. Ma il Manchester United sembrerebbe fermo a quota 1 milione per il prestito secco, mentre l’offerta del Napoli si aggira intorno ai 400 mila euro. Sembrerebbe che il calciatore possa interessare a Spalletti per le qualità già citate sopra, staremo a vedere se le due società si incontreranno per trovare un accordo, magari anche il calciatore vorrà muoversi per provare a giocare qualche partita in più rispetto ai due mesi di panchina che ha già fatto. Ed al Napoli potrebbe far comodo avere un calciatore con delle caratteristiche davvero interessanti.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

