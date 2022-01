Antonelli, op. mercato: “Il Napoli ha due obiettivi, ma non farà acquisti faraonici”

Stefano Antonelli, noto operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermadosi tra le altre cose, sul prossimo mercato del Napoli. “Il Napoli ha due obiettivi: il centrale difensivo e il terzino sinistro. L’organico ora è deficitario in quelle zone. Non farà acquisti faraonici, il Napoli sta valutando il mercato con una serie di opzioni cercando di trovare la migliore. Se mi chiedete il nome davvero non lo so, però so per certo che stanno vagliando il mercato perché secondo me arriverà un calciatore certamente pronto per fare il titolare ma, a oggi, con un prestito con diritto di riscatto. O magari con obbligo in caso di qualificazione alla Champions”.