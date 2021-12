UFFICIALE: Riscontrati due casi di positività al covid nel Torino!

Secondo quanto riporta il sito ufficiale del Torino in una nota ufficiale, due calciatori del Torino, sono risultati positivi al covid: “Il Torino Football Club comunica che due calciatori, regolarmente vaccinati, sono risultati positivi al Covid-19 nello screening eseguito in data odierna. La Società ha immediatamente informato le Autorità sanitarie competenti e attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore”.

Si allarga dunque la percentuale dei positivi in Serie A, numeri che in questi momenti stanno preoccupando e far riflettere per un’eventuale rinvio della 19esima giornata del 6 Gennaio.