Tuttosport – Insigne potrebbe salutare già a gennaio

Tuttosport affronta l’argomento dell’ addio di Insigne al Napoli. Secondo il quotidiano, però, i tempi sarebbero brevissimi. Scrive di un incontro che potrebbe esseri tra i presidenti dei due club il 3 di gennaio e di un eventuale accordo economico per far partire il capitano azzurro già a gennaio per il Canada:

“Lorenzo Insigne potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. È un’ipotesi difficile, ma non va esclusa. Nell’incontro programmato tra Insigne e i dirigenti del Toronto, attesi in Italia il 3 gennaio, il Magnifico leggerà l’offerta che gli verrà prospettata dai canadesi. Non è escluso che il presidente Bill Manning decida di incontrare De Laurentiis per trovare un accordo sul prezzo. Vorrebbe fosse una cifra simbolica, ma il Napoli non vuole scendere sotto i 20 milioni”.