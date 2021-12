Stabilito un nuovo tampone per Osimhen, deve rientrare anche per il controllo Tac

Tra oggi o, al più tardi, domani dovrebbe sottoporsi a un nuovo tampone: questo quanto stabilito anche dai medici della sua nazionale. La visita di controllo allo zigomo non sarà derogata: l’appuntamento con il professor Tartaro sarà fatto in Italia. Non sarà, però, determinante per far partecipare o meno Osimhen alla Coppa d’Africa. Rappresenterà, però, un parere che avrà un peso specifico importante. Stando ai regolamenti Fifa, infatti, l’ultima parola spetta ai medici della federazione nigeriana. La Nigeria scenderà in campo l’11 gennaio contro l’Egitto. Dall’entourage del calciatore filtra che la prima gara, anche in presenza di una negatività accertata e con un esito positivo del check sull’infortunio all’orbita ed allo zigomo sinistro, sarà quasi certamente saltata. Si punta alla seconda (il 15 gennaio) contro il Sudan. Le voci, però, che arrivano da diversi media nigeriani sono quelle che vorrebbero Osimhen dare un addio anticipato alla kermesse continentale. Le stesse fonti che hanno confermato come Osimhen avrebbe voluto giocare la gara contro la Juventus il 6 gennaio per, poi, ripartire alla volta del Camerun, sede della Coppa d’Africa.

Fonte: M. Giordano (Il Mattino)