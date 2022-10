Scade oggi il termine ultimo per la cessione della Salernitana. Già dalla Befana i granata potrebbero essere fuori

Oggi scade l’ultimo giorno utile per poter cedere la Salernitana, ma nessuna offerta è ancora arrivata a Lotito. La Gazzetta dello Sport scrive in merito, “Ultimo giorno prima della verità. Alla mezzanotte di oggi scadono i termini per presentare alla Figc un atto di compravendita o quantomeno un preliminare vincolante che possa evitare alla Salernitana di porre fine alla sua storia calcistica. Quel che è certo è che ieri sera in Federcalcio non era ancora arrivato nulla e nessuna comunicazione su proposte ricevute era stata fatta da Melior e Widar Trust. Uno scenario a dir poco allarmante, se consideriamo pure che oggi le banche chiuderanno in anticipo, alle 12, e quindi il tempo per salvare il club è davvero pochissimo”.

“Lo spettro di non vedere più i granata in campionato già dalla Befana, lasciando il campionato a 19 squadre, incombe. Intendiamoci, niente è ancora deciso. In Federcalcio sono prontissimi ad attendere il documento anche fino all’arrivo del nuovo anno, i tempi tecnici ancora ci sono. E non è nemmeno detto che oggi si abbiano tutte le certezze necessarie: con il weekend di mezzo, si rischia infatti di poter verificare possibili bonifici soltanto lunedì”.

