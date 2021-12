Per la difesa, Szalai si tira fuori dal mercato

Il Napoli, in attesa di tornare in campo, il 6 Gennaio contro la Juventus, si guarda sempre al mercato e in modo particolare al difensore centrale. Su Tuanzebe c’è da attendere la risposta del Manchester United, sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Invece Szalai del Fenerbache si tira fuori dicendo: “Non commento le voci di mercato, sono felice di giocare nel club turco e penso a raggiungere i vari obiettivi”. Comunque è stato valutato 18 milioni. Nulla da fare per Casale, che potrebbe rinnovare con l’Hellas Verona, mentre per il centrale coreano Kim-Min Jae la formula del prestito con diritto di riscatto non è preso in considerazione dal Fenerbache.

Fonte: F. Mandarini CdS