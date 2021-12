Osimhen, un 30 dicembre movimentato per il nigeriano

Da pochissimo è arrivata la notizia che non è più tra i convocati per la prossima Coppa D’Africa, Victor Osimhen. Quella di ieri è stata di sicuro una giornata “movimentata” per la punta nigeriana. Ma andiamo con ordine. Osimhen non è riuscito a tornare in Italia dalla Nigeria: ci ha provato, questo sì, ma il tampone eseguito mercoledì notte prima di imbarcarsi ne ha rilevato la positività al Covid per la seconda volta in un anno (quasi) preciso. Risultato: il volo è decollato senza di lui e Osi s’è precipitato a casa, a Lagos, per cominciare la quarantena. E ora? Il club azzurro, attraverso un comunicato, ha spiegato che il giocatore è comunque atteso in città dopo la negativizzazione per sottoporsi alla visita di controllo con il dottor Canonico e il prof Tartaro, il chirurgo che il 23 novembre è intervenuto sulle numerose fratture scomposte al volto rimediate nello scontro aereo con l’interista Skriniar a San Siro, e dunque agli esami originariamente programmati per oggi: passaggi fondamentali per capire le sue reali condizioni e i tempi di rientro.

F. Mandarini (Cds)