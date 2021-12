Mancano “pezzi”, ma Spalletti ritrova il Napoli a Castelvolturno

Luciano Spalletti ha ritrovato ieri i suoi ragazzi. La buona notizia è che Insigne e Fabian Ruiz sono ritornati entrambi negativi dopo i tamponi di controllo dei giorni scorsi. Ovviamente qualche “cattiva” non poteva mancare. In mattinata era arrivata l’ufficialità di Osimhen, in serata quella di Elmas, mentre anche Lozano sarà costretto a saltare la trasferta di Torino. A Castelvolturno mancavano Elmas, Lozano e Osimhen bloccati dal Covid, Koulibaly, Ounas e Anguissa già in ritiro con le rispettive nazionali. Nel pomeriggio la prima seduta di allenamento dopo le vacanze. La Juventus è nel mirino e l’obiettivo dell’allenatore è quello di portare gli azzurri al top per la sera del 6 gennaio. Spalletti ha parlato ai ragazzi, ha fatto presente la necessità di resettare la mente dopo il ko interno dello scorso 22 dicembre contro lo Spezia in casa e di guardare avanti: perché i 7 punti di svantaggio sull’Inter sono un gap recuperabile e che il girone di ritorno sarà quello decisivo per definire le sorti dell’intera stagione

Il Mattino