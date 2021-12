La Serie A blocca la vendita dei biglietti, ma già c’è il “caso” di Roma/Juve

Dopo le ultime decisioni governative, il Napoli ha comunicato che le vendite relative ai match con Sampdoria e Fiorentina (mini abbonamenti) e con il Barcellona in Europa League sono momentaneamente bloccate per i tifosi. L’obiettivo è poter predisporre un nuovo riallineamento della mappa dei posti a sedere che garantisca ai tifosi l’accesso migliore in occasione dei match casalinghi: lo stadio Maradona, sin dal prossimo match, tornerà a una capienza del 50% sul totale. Decisione che hanno preso anche altre squadre di serie A, a iniziare dalla Juventus proprio per la gara del 6 gennaio con il Napoli. «Nei prossimi giorni – fa sapere la società bianconera – verranno date ulteriori informazioni ». Un piccolo caso per Roma-Juve dove sono stati venduti 42mila biglietti, ovvero 12mila in più rispetto alla capienza del 50% dell’Olimpico. Fonte: Il Mattino