Le voci di un possibile addio del capitano azzurro sono sempre più fitte, e l’indiscrezione su un offerta del Toronto è concreta. Il calciatore è in scadenza di contratto con il Napoli, ed a giugno dovrebbe liberarsi a parametro zero approdando in Canada. Secondo quanto riporta Tuttosport, la volontà del Toronto è di anticipare l’acquisto di Insigne già a gennaio, ma per cedere il capitano De Laurentiis non vuole scendere al di sotto di 20 milioni di euro.