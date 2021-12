Hirving Lozano: “Ringrazio le persone che mi stanno vicino. Auguro un prospero 2022”

Il 2021 di Hirving Lozano non è terminato come avrebbe sperato, tra prestazioni non esaltanti e il Covid che lo ha colpito nei giorni scorsi. Il messicano prosegue il suo isolamento in terra nordamericana e manda un saluto ai tifosi del Napoli. “Spero che questo fine anno, con tutti i suoi momenti, abbiamo imparato a goderci chi ci è vicino. Ringrazio ancora per l’amicizia e l’affetto di tutti voi, nonché per la grande opportunità di essere in un’altra storia. Prospero 2022. Congratulazioni!”.

La Redazione