Gazzetta – La prossima settimana incontro tra l’entourage di Insigne ed il Toronto

Ormai manca poco, il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne dovrà decidere se andare a giocare in Mls, o restare al Napoli. La Gazzetta dello Sport scrive oggi di un ultimatum che avrebbe dato il Toronto, “Il 5 gennaio sarebbe stata indicato come data di riferimento. Precisamente, sarebbe in programma quel giorno un summit tra emissari di Toronto e l’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane. Un incontro tra le parti che dovrebbe svolgersi a Roma. Senza alcun carattere ultimativo. Dal fronte canadese si vogliono avere dei primi e importanti riscontri sulla volontà di procedere nella trattativa, per farla entrare nel vivo”.