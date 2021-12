E’ reale la possibile battaglia legale tra SSC Napoli e Federazione nigeriana

Qualche screzio tra il Napoli e la federazione nigeriana è già filtrato, una frizione aperta è quanto vorrebbero tutti evitare, a partire da Osimhen. La possibilità che ci possano essere anche battaglie che arrivino in tribunale ci sono. «L’art. 4 dell’Allegato 1 del Regolamento Fifa Status e Trasferimenti prevede che, in caso di situazione di inabilità di un giocatore convocato dalla propria nazionale, la relativa Federazione possa chiedere di sottoporre il giocatore ad una visita con un medico di propria scelta, la cui valutazione viene considerata prevalente dal Regolamento Fifa. Nel caso di infortunio (o di recidiva di un precedente infortunio) di un giocatore nel periodo in cui lo stesso è impegnato con la propria nazionale, la società ha diritto a percepire il relativo indennizzo da parte della propria assicurazione (che le Società devono obbligatoriamente stipulare, proprio per eventuali infortuni dei giocatori con le Nazionali, ai sensi dell’art. 2.3. del Regolamento FIFA) ed un indennizzo da parte della FIFA (ai sensi dell’art. 2.4. dello stesso)». L’avvocato Enrico Lubrano, uno dei massimi esperti di diritto sportivo in Italia.

M. Giordano (Il Mattino)