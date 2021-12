Denunciato Nandez del Cagliari dalla sua ex compagna in Uruguay!

Secondo quanto riporta Telemundo, nota televisione uruguayana, sulla sua pagina Twitter, Nahitan Nandez, è attualmente ricercato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale. La denuncia è avvenuta da parte della sua ex compagna, Sarah García Mauri e secondo il tweet della tv sudamericana: “La giustizia ha chiesto l’arresto di Nahitan Nández per violenza domestica, psicologica e patrimoniale. Quando sono andati a cercarlo, hanno confermato che era andato in Italia con un aereo privato dall’aeroporto Laguna del Sauce”. Nandez infatti si trova a Cagliari in quarantena per via dell’esito positivo al tampone.