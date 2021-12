Contro la Juventus, sarà un Napoli con i cerotti per Spalletti

In casa Napoli la parola emergenza è stata messa in evidenza e mette in grande agitazione Luciano Spalletti. Dopo le positività di Lozano e Osimhem, ieri in tarda serata è arrivata la notizia anche dalla Macedonia per Elmas. Contro la Juventus saranno 15 giocatori contati e per il tecnico di Certaldo non sarà semplice unire i cocci, anche se da più di un mese che convive con l’emergenza. La buona notizia è arrivata in mattinata, con i tamponi negativi del gruppo squadra, mentre nei prossimi giorni, nuovo giro, prima della partenza per Torino. Il recupero di Insigne e Fabian Ruiz, in parte è una buona notizia, ma vanno valutate le loro condizioni. Insomma non un momento semplice, ma si proverà ad andare avanti.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport