Capello su Insigne: “Sbaglia. Lorenzo ha 30 anni, è un calciatore di valore. Non si può essere favorevoli a questa scelta”

Fabio Capello, ex allenatore, nel corso di un’intervista riasciata a Il Messaggero, ha parlato, tra le altre cose, del possibile trasferimento di Lorenzo Insigne in Mls. «Sbaglia. Lorenzo ha 30 anni, è un calciatore di valore. A livello di ambizione e vittorie, non si può essere favorevoli a questa scelta. Poi se diventa una decisione economica, alzo le mani e faccio un passo indietro. A me dispiacerebbe perché con la squadra che sta allestendo il Napoli, potrebbe togliersi delle grandi soddisfazioni».

