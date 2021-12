Buffon su Maradona: “Gol di mano? Diego era stato così bravo in quel gesto da renderlo incredibile”

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juve, ora al Parma, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui, tra le altre cose parla del gol di mano di Maradona, per il quale Shilton non ha mai perdonato Diego.

«Io l’avrei perdonato, va accettato. E poi mi ricordo quando ero bambino, dopo oltre un mese non sapevo ancora se Diego l’avesse toccata di mano o di testa, perché era stato così bravo in quel gesto da renderlo incredibile».

IlNapolista