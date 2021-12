Amir Rrahamani: “A Napoli il miglior anno della mia carriera. Il 2022? Far bene per il vertice”

Il 2021 per il Napoli non è stato dei più semplici, ma una delle note liete è certamente il difensore del Kosovo ed ex Hellas Verona Amir Rrahamani che fa un bilancio personale. “Quest’anno, a livello personale, penso che sia stata la miglior stagione della mia carriera, con la maglia del Napoli, anche se posso sempre migliorare. Obiettivi? Far bene per i primi posti della classifica, sapendo che sarà difficile, però ce la metteremo tutta. Il 2022 puntiamo ai successi, far meglio della passata stagione”.

Fonte: Gazeta Blic