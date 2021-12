4 casi di positività al Covid nel Camerun di Frank Anguissa

I casi Covid imperversano. Non solo nel calcio. La Coppa D’Africa non poteva fare eccezione. E purtroppo non comincia nel migliore dei modi l’avventura del Camerun, nazionale del paese ospitante della competizione. Infatti, la squadra camerunense registra quattro positività al covid per i calciatori Pierre Kunde Malong, Jean Efala Konguep, Michaël Ngadeu Ngadjui e Christian Bassogog, tutti già in isolamento. Ansia in casa Napoli per le condizioni di Frank Anguissa, presente nel gruppo del Camerun da alcuni giorni.

