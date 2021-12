Ultimo saluto ad Hugo Maradona: c’era anche Diego jr

Lui, il fratello dell’immenso Diego, ha preferito vivere in semplicità anziché di luce riflessa. Don Fabio, prendendo spunto da un passo del Vangelo, ha rievocato nell’omelia le origini di Hugo e della sua famiglia.Lui, il fratello dell’immenso Diego, ha preferito vivere in semplicità anziché di luce riflessa.

non potevano essere che quelle del Napoli (numero 10) e del Boca Juniors, le squadre del cuore della famiglia Maradona. Accanto, un cuscino di rose rosse a forma di cuore della moglie Paola.in esemplare comportamento anti-Covid, hanno salutato ieri pomeriggio Hugo, il più piccolo dei fratelli.C’erano amici e rappresentanti del calcio giovanile,a salutare quest’ uomo andato via troppo presto, talmente presto che nemmeno i tre figli napoletani nati dal primo matrimonio con Delia Occhionero hanno potuto raggiungerlo per l’ultimo saluto: vivono a Miami.: non sono stati cordiali negli ultimi tempi i rapporti tra zio e nipote, ma nel dolore non c’è spazio per i rancori.