Uefa, Ceferin: “Siamo ottimisti, gli eventi calcistici si faranno”

Il mondo del calcio, così come il mondo tutto, è alle prese con un’altra forte ondata di Covid. Interpellato in merito a questa situazione, il presidente della Uefa, Ceferin, si è dimostrato alquanto ottimista: “Preoccuparsi non aiuta, bisogna prima risolvere i problemi. Siamo ancora ottimisti. Pensiamo che andrà tutto bene”. Sullo svolgimento delle manifestazioni sportive ha aggiunto: “La situazione l’anno scorso era peggiore di questa perché non conoscevamo il virus ed era più dura. Sono ottimista e penso che i grandi eventi del calcio mondiale potranno ancora andare avanti e gli spettatori potranno assistere“. Intanto sono notevoli le positività al virus nella maggioranza dei campionati di calcio europei.