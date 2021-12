Supercoppa Italiana a rischio rinvio per via dei tanti casi covid!

La Supercoppa Italiana, in programma il 12 gennaio a San Siro tra l’Inter (campione d’Italia in carica) e la Juventus, vincitrice della Coppa Italia, visti gli ultimi casi covid, potrebbe essere rinviata. Se ne sta discutendo in queste ore, ma la riduzione della capienza degli stadi dal 75% al 50% e l’aumento vertiginoso dei contagi sta spingendo i due club verso questa soluzione. La Lega, nel caso di una proposta ufficiale da parte dei club, non si opporrebbe, data l’oggettività degli eventi.