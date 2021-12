Riprende la preparazione del Napoli in vista della prima giornata del girone di ritorno. L’appuntamento, per gli azzurri che sono in città o che sono rientrati, è per oggi a Castelvoltruno, all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri saranno impegnati nella preparazione del match contro la Juventus in programma il 6 gennaio a Torino alle ore 20.45.