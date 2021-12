R. Fabbricini, ex Comm. FIGC: “Stop al campionato? Ipotesi complicata”

A Radio Marte è intervenuto Roberto Fabbricini, ex Commissario FIGC: “Serie A? Non è bello fare pronostici perché vengono smentiti ma l’Inter ha qualcosa in più delle altre. Il Napoli è scivolato spesso internamente, il Milan spesso si è salvato all’ultimo, l’Atalanta a volte ha perso punti inattesi. L’Inter ha più continuità ma i pronostici sono fatti per essere smentiti. Fermare il campionato per un paio di giornate? Ipotesi molto complicata, i calendari ormai sono una cosa pazzesca. Se fermi la stagione per un paio di settimane – il che sarebbe saggio – poi ci sarebbe un’inflazione di partite. Ci sono le qualificazioni Mondiali, i progetti dei club. Di certo è un bel problema”.

Fonte: Radio Marte