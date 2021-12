Fabbricini, ex Comm. FIGC: “Serve senso civico così come tanta attenzione”

A Radio Marte è intervenuto Roberto Fabbricini, ex Commissario FIGC: “Credo che il COVID-19 sia un problema generale e non solo del calcio. Io ho letto che i giocatori sono andati in giro per il mondo, può darsi che la situazione non vada a migliorare, anzi. La riduzione della capienza sarà un problema di ordine economico. Ci vuole consapevolezza di ciò che stiamo vivendo da cittadini. Sicuramente va trovata una responsabilità maggiore, soprattutto per i giocatori stessi con le loro frequentazioni e le sortite extra calcistiche. Serve senso civico così come tanta attenzione.