Osimhen, prima la Tac e poi regalarsi la Juventus

Victor Osimhem, ieri ha compiuto 24 anni, oggi tornerà in Italia, precisamente a Roma, dove domani è atteso dalla Tac decisiva per avere le idee più chiare sulle sue condizioni fisiche. La visita verrà effettuato a Castel Volturno, nei pressi della Pineta Grande, dove ci saranno il professor Tartaro e il dottor Canonico. Dovesse avere l’o.k. il desiderio del ragazzo sarebbe quella di giocare la gara del 6 Gennaio contro la Juventus del 6 Gennaio. In quel caso però i sarebbe da trovare l’accordo con la Federazione nigeriana. Indubbiamente sarebbero giorni delicati, anche per la questione della Coppa d’Africa e dell’ultimatum del 3 Gennaio di essere in ritiro con la Nazionale. Naturalmente il tutto passa dalla Tac che avverrà domani e del responso finale.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport