Non solo critiche per Insigne, molti tifosi sperano ancora che resti: “Un abbraccio dalla tua bella Napoli”

Molti tifosi stanno criticando il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne per la sua probabile decisione di andare a giocare al Toronto in Mls. Il rinnovo sembra sempre più un’utopia, e la concretezza è che l’azzurro, napoletano, lasci il club dove ha giocato per dieci anni, quello della sua città, per trasferirsi molto lontano. Ma non tutti i tifosi lo attaccano, al contrario molti sperano ancora che possa restare in azzurro. Un video dalla splendida e suggestiva Via Orazio, abbracciando il Golfo di Napoli, per ricordare a Lorenzo Insigne, a pochi passi dalla sua abitazione, quanto sia bello il posto dove vive rispetto alla possibilità di trasferirsi a Toronto nella prossima stagione. Ha fatto il giro del web il video di un tifoso che parla a Lorenzo Insigne a cuore aperto: «Non riesco a capire – si domanda il tifoso – perché un figlio di Napoli come te debba andare via. Per noi sei stato lo scugnizzo che ce l’ha fatta, che è riuscito ad arrivare con le sue forze dappertutto. Mi domando: qui ti affacci e guarda cosa vedi, hai il paradiso nelle mani». Il tifoso, che non si arrende al suo addio e con questo video prova a convincerlo, conclude con una certezza il suo discorso: «Quante lacrime verserai…un abbraccio dalla tua bella Napoli e buona fortuna». Sono tanti, da giorni, sui social, i messaggi rivolti a Insigne: molti tifosi lo salutano già, in anticipo, mentre altri continuano a sperare nel rinnovo di contratto, non si arrendono all’idea di poter continuare a tifare per lui con la maglia del Napoli ben oltre il prossimo giugno.

CdS