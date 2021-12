Napoli-Tuanzebe, la palla passa al Manchester United

Il Napoli è sempre alla ricerca del difensore centrale, vista la partenza di Manolas, ritorno in Grecia all’Olympiacos. Il nome che ormai sembra aver fatto breccia nel d.s. Giuntoli, è Tuanzebe. Il giocatore nato in Mozambico gioca quest’anno nell’Aston Villa, di proprietà del Manchester United. La novità è che la trattativa è in stato avanzato, la palla passa ai “reds”, sulla formula, che come tutti sanno dovrà essere in prestito con diritto di riscatto. Il club azzurro attenderà risposte in merito, la sensazione è che non ci vorrà molto per avere novità sull’eventuale riuscita della trattativa. Insomma il nome è stato scelto, ora non resta che attendere.

Fonte: F. Tarantino CdS