Napoli-Mandava, Giuntoli è indeciso tra immediato o futuro

Il Napoli guarda su più fronti per quanto concerne il difensore centrale, dove sembra Tuanzebe il prescelto, in attesa della risposta del Manchester United, ma anche per il terzino sinistro. Anche in questo caso la scelta è stata fatta, ma da molto tempo, si tratta di Reimildo Mandava del Lille. Al momento il ragazzo è impegnato per la Coppa d’Africa ed andrà a scadenza di contratto. Il club azzurro ha intenzione di acquistare il giocatore per la sessione estiva di mercato, ma non esclude che possa avvenire anche ora. Due gli ostacoli, il prezzo che chiede la società francese e la cessione di Ghoulam. Non va scartato nell’immediato, però il Napoli ha già l’idea di bloccarlo per poi chiudere l’affare in estate.

Fonte: F. Tarantino CdS