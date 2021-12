Min jae Kim, difensore del Fenerbahce, cercato già in estate

Per la difesa azzurra si lavora su Min Jae Kim. Lo conferma anche nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Sky, Luca Marchetti. Scrive: “A Napoli cercano un difensore, come sappiamo. Un nome da seguire è quello di Tuanzebe, di proprietà dello United, ma ora in prestito all’Aston Villa. Se dovesse essere confermata l’opportunità di prenderlo in prestito il Napoli già si è messo in prima fila. Un altro nome è quello di Min-jae Kim, coreano, classe 1996, che gioca nel Fenerbahce e che il Napoli aveva già cercato in estate, senza riuscire a prenderlo”.