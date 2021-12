Mercato Napoli – In difesa piace l’idea Cédric Hountondji

Originario del Benin, ma nato in Francia nel 1994. Non è giovanissimo, Cédric Hountondji, ma il suo profilo potrebbe interessare anche il Napoli nel giro dele prossime importanti settimane di mercato invernale. Secondo quanto riportato da Footmercato, il club azzurro avrebbe chiesto informazioni al Clermont, club francese in cui gioca Hountondji dallo scorso 2019 dopo una carriera da giramondo tra Rennes, New York, Sofia e Ajaccio. Le buone prestazioni di questa stagione sono valse l’interessamento di diversi club europei.