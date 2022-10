Marchetti: “Insigne riflette sull’offerta importante del Toronto, ma non vuole lasciare il Napoli a gennaio”

Il giornalista esperto di calciomercato, Luca Marchetti,intervenuto a Radio Marte parla dell”offerta per Insigne:”Il Napoli venderà Lorenzo Insigne a gennaio? No. Lo stesso ragazzo non vuole lasciare la Campania adesso. C’è un’offerta allettante, molto importante, del Toronto, sulla quale Lorenzo sta riflettendo da tempo. Il capitano accarezza l’ipotesi di un addio, la prende seriamente in considerazione, soprattutto perché dal Napoli non è arrivata una controfferta idonea. I canadesi hanno messo sul tavolino una quantità di soldi davvero impressionante, vicina agli 11 milioni a stagione. Insigne vorrebbe un maggior riconoscimento rispetto alle ultime offerte di Aurelio De Laurentiis. Il Milan su Donnarumma ha fatto un ragionamento del genere, offrendogli un ingaggio al ribasso. Con i due anni a lordo di Donnarumma, il Milan ha pagato tutto Maignan. Oggi è cambiata anche la percezione del parametro zero. Non ci risultano rilanci del patron azzurro, per questo l’idea Toronto prende sempre più forma nella testa di Lorenzo. Il Toronto lo vorrebbe subito, già a gennaio, ma il ragazzo – lo ribadisco – preferisce non muoversi prima dell’estate”.