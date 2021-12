L’offerta di DeLa a Insigne è in linea con l’attuale mercato italiano

È vero che in cinque anni incasserebbe appena due milioni di euro meno dei 30,15 guadagnati da quando ha firmato per la prima volta un rinnovo con il Napoli ed è entrato in prima squadra, e dunque dal 2012, ma tutto sommato l’offerta formulata da De Laurentiis per diventare leggenda azzurra e magari battere tutti i record è in linea con il periodo calcistico e sociale: quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione, più un milione di bonus piuttosto complessi da raggiungere. E sia chiaro: Insigne ha ogni diritto di aspirare a un contratto più ricco e le sue scelte meritano il massimo rispetto possibile, ma la proposta del club azzurro è identica e in alcuni casi superiore a quelle raccolte dal suo manager chiacchierando informalmente con altri club italiani ed europei. Le cifre che circolano sono queste e la crisi latente. E così, finisce che dentro una firma canadese c’è tutto l’inchiostro di una carriera e di una vita: Lorenzo riflette, seriamente, e intanto sabato sarà un illustre parametro zero. Già, sabato: a Napoli sono previsti 18°, a Toronto -3°.

Fonte: F. Mandarini (Cds)