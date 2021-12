L’incubo Covid ferma ancora lo Spezia. Oggi nuovo giro di tamponi

E’ ritornato l’incubo del contagio da Covid, ed i giocatori della Serie A non sono immuni dal virus. In particolare lo Spezia ripiomba nella paura di un nuovo stop, come quello della scorsa estate, che costrinse la squadra a non terminare il ritiro. “Torna a farsi sentire l’incubo Covid anche nello Spezia. Il club aquilotto, che già in estate aveva attraversato lunghe settimane convivendo con un focolaio che non permise nemmeno di completare il ritiro, ha riscontrato cinque positività nel gruppo squadra. I calciatori, rientrati ieri per la ripresa degli allenamenti, si sono sottoposti ai consueti controlli che hanno però evidenziato il contagio del centrocampista ucraino Viktor Kovalenko, oltre a Mbala Nzola, Rey Manaj, Petko Hristov e di un membro dello staff tecnico. In ottemperanza al protocollo vigente, il club di Via Melara ha deciso di annullare la seduta d’allenamento e ha sottoposto tutto il gruppo a un giro di tamponi per scongiurare altri contagi. Si riprenderà dunque nella giornata di oggi, con un giorno di ritardo rispetto al programma originario.

All’orizzonte c’è la gara con il Verona, ancora con Thiago Motta in panchina. Dopo le tante voci di questi giorni con annesso rischio esonero, lo Spezia ha deciso di proseguire con l’allenatore italo-brasiliano almeno fino alla decisiva sfida con il Genoa. I confronti fra il tecnico e la proprietà proseguiranno anche in queste ore, ma ad oggi non si intravedono all’orizzonte ribaltoni immediati”.

CdS