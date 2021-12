Leandro Cantamessa, legale Milan: “I giocatori bravi vengono convocati”

A Punto Nuovo Sport Show, Leandro Cantamessa, legale del Milan: “Coppa d’Africa, i giocatori bravi vengono convocati e quelli non bravi non vengono convocati. Non ho mai detto che sarebbe meglio non ci fosse come invece hanno riportato stravolgendo il mio pensiero. Il concetto che non va bene e che non ho espresso è il dubbio sul fatto che Raiola abbia fatto, o meno, gli interessi di Donnarumma, nonché il fatto che lo stesso giocatore sia o meno pentito di esser andato al PSG. Sulla prima questione non mi permetto di dire niente (quanto al rapporto tra i due) e non l’ho detto; sulla seconda non ho la minima idea. Davvero”