La Roma “offre” Fazio, il Napoli ha le idee molto chiare

Il Napoli è sempre alla ricerca del difensore, vista la partenza a metà Dicembre da parte di Manolas, i nomi non mancano. Oltre a Tuanzebe, dove c’è attendere la risposta del Manchester United, insieme a Szalai, Sanchez e Casale, tutti e tre cari per le casse sociali azzurri. Nella giornata di ieri era circolato anche Federico Fazio della Roma. Per la precisione è stato il club giallorosso che lo avrebbe proposto alla società partenopea. AdL e il d.s. Giuntoli hanno detto subito di no, scartandolo dalla lista dei papabili per la difesa.

Fonte: F. Tarantino Corriere dello Sport