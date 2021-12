“La maledizione del capitano”, Spalletti non se ne libera più!

Incredibile. Corsi e ricorsi storici.. Alla Roma con Totti e all’Inter con Icardi, anche se vi sono innumerevoli differenze, visto che a Napoli, in merito al caso Insigne, il tecnico è soltanto uno spettatore. In realtà si può senza dubbio dire che lui subisca la situazione. Cosa che accade dall’ inizio, visto che in estate, la telenovela del rinnovo del contratto era già nel pieno. Nonostante tutto, prima di tutto il Napoli.Fermo restando che, in una squadra in cui dalla vigilia della trasferta con l’Inter è successo davvero di tutto tra positivi, infortunati, colpi di testa e di nuca, i tormenti del capitano proprio non ci volevano. Tra l’altro, a differenza dei casi vissuti con Totti alla Roma tra il 2016 e il 2017 e con Icardi all’Inter nella stagione 2018-2019,