Gazzetta – Caso Insigne, il Toronto ha dato un ultimatum “temporale”. Lorenzinho vuole aspettare

Lorenzo Insigne non sembra poter restare, con l’offerta faraonica del Toronto all’orizzonte, e l’accordo col Napoli che non accenna ad arrivare. Prossima destinazione quindi, molto probabilmente, l’Mls, ma il club d’oltreoceano pare non voler aspettare, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. “Con tempi anche ristretti per poter arrivare a una conclusione perché dal Canada si attendono una risposta per i primi giorni della prossima settimana, già entro il 5 gennaio. Per tentare di definire l’operazione entro il mese. Anche se già dai primi approcci dal fronte di Insigne è stata manifestata la volontà di spostare il tutto a fine campionato. Sono i giorni dei dubbi. Perché l’offerta dal Canada nella sua sostanza economica è irrinunciabile. E al momento non ammette concorrenza. Ma Insigne sta analizzando anche i riflessi professionali che scatteranno sulla sua scelta”.

Fonte IlNapolista