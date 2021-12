F. Marrucco, avvocato: “Koulibaly era in via di guarigione. Osimhen una follia farlo giocare”

A Radio Marte è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato: “Rinviare uno o due turni della Serie A? Può darsi, peraltro quest’anno ci sono i Mondiali in Qatar. Quando ho letto degli stadi chiusi al 50% la cosa che mi ha colpito è che al 75% eravamo tutti attaccati con alcuni settori vuoti. Mentre invece ora dovrebbe essere un posto sì e un posto no. Koulibaly guarito per giocare la Coppa d’Africa? Credo che sia proprio in fase di assoluta guarigione. Per un tale infortunio 40 giorni sono ampiamente prevedibili. Come ho letto, eventualmente l’allenatore del Senegal ha dichiarato che non gli farà giocare la prima partita. Osimhen? Per me è una follia farlo giocare. Peraltro non avremo neanche notizie perché è positivo e non partirà più per Napoli“.

Fonte: Radio Marte