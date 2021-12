Due buone notizie dai tamponi per Spalletti. Oggi nuovo giro in vista della Juventus

Il Napoli ieri sera, attraverso il profilo twitter, ha comunicato i tamponi negativi di Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne. Due notizie confortanti per mister Spalletti, anche se ovviamente si valuteranno le loro condizioni fisiche, prima delle loro positività. Ancora in Messico Lozano, nessuna novità in questo caso. Nel frattempo il Napoli oggi riprenderà gli allenamenti, verrà effettuato il giro di tamponi, classico post-vacanze, poi tutti concentrati sulla Juventus, la sfida del 6 Gennaio. Infine domani verrà effettuata la Tac per Osimhen e si capiranno le sue condizioni, con la maschera, anche in Nigeria attendono speranzosi.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport