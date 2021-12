Dalla Nigeria – Osimhen rinuncia alla Coppa d’Africa

In mattinata Victor Osimhen era risultato positivo al Covid-19, mentre stava per partire per la volta di Napoli, dove avrebbe svolto la Tac nella giornata di domani. La novità delle ultime ore, secondo il media nigeriano This Day Live, il bomber del club azzurro dice addio alla Coppa d’Africa e lo avrebbe già comunicato al c.t.. Questo significa che l’ex Lille, una volta tornato positivo, tornerà a Napoli per la visita e poi attendere il nulla osta per calciare di nuovo il terreno di gioco.

La Redazione