Covid, limitazioni: di fatto un calciatore no vax non può giocare

Le nuove misure anti-Covid avranno ricadute nel mondo dello sport. Oltre alla riduzione relativa alla capienza, per gli stadi ed i palazzetti, limitazioni anche per praticarlo, lo sport. Chi non sarà in possesso di un Super Green Pass, dunque con vaccinazione o guarigione dal Covid, non potrà accedere agli alberghi in Italia, non potrà viaggiare sui mezzi pubblici e incorrerà in ulteriori restrizioni, tra cui il divieto di ingresso in piscine e palestre per allenarsi, o negli spogliatoi degli sport di squadra. Un calciatore no vax, dunque, non potrà giocare per una squadra italiana, perchè pur potendo scendere in campo, non potrebbe partecipare al ritiro o anche passare la notte in un albergo durante la trasferta. Sarebbe vietato, inoltre, spostarsi su mezzi pubblici per raggiungere una destinazione, entrare negli spogliatoi, allenarsi in piscine o palestre. A riportarlo è Sportface.